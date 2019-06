Niente da fare. Il Milan ha pensato a lungo a Giovanni Sartori, c'era anche stato un contatto esplorativo con Maldini. La famiglia Percassi non ne vuole sapere di lasciare andare via uno degli artefici del miracolo Atalanta così a cuor leggero. Sartori è già al lavoro per rendere più forte la formazione di Gasperini, con un occhio di riguardo anche alle nuove plusvalenze tra Zapata e Castagne.



MASSARA IN POLE - Semaforo verde quindi per Frederic Massara, è lui il profilo scelto da Maldini per il ruolo di direttore sportivo. Arrivano conferme totali sui contatti in corso e un accordo che potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. L'ex Roma piace perchè è un grande talent scout, conosce a memoria tutti i migliori talenti presenti in Europa e in Sud America. Con Giampaolo hanno giocato insieme ad Andria più di venti anni fa e sono rimasti molto amici. La stima professionale è reciproca, tanto che era stato proprio Massara a caldeggiare il nome del tecnico abruzzese per la Roma. Segnali che vanno in un'unica direzione, Massara sempre più verso il Milan.