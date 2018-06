Ildoveva essere la sua vetrina. Dalè stato cacciato. Nikola, che si è rifiutato di entrare nella sfida vinta dalla Croazia contro la Nigeria, resta, per il Milan, l'attaccante con la valigia in mano: Massimiliano Mirabelli ha contatti costanti con l'agente del croato, Tomislav Erceg, e ne fa una valutazione complessiva tra i 22 e i 25 milioni di euro ci hanno provato in passato, lolo vuole per questa estate. E ora spunta una nuova pretendente.- Come scrive il Corriere della Sera, l'ha messo nel mirino il classe '88 che veste la 7 rossonera dalla scorsa stagione. Trattativa già aperta su richiesta esplicita del(che si è mosso in prima persona con una telefonata), anima e guida dei, pronto a provare a vincere l'ennesima scommessa. Coi rossoneri pronti a salutare, un anno dopo, l'ex attaccante della Fiorentina.