Tutti in bilico, tranne uno. A un mese e mezzo alla fine della stagione il Milan si trova ad avere tanti punti di domanda riguardo al reparto offensivo. I tempi sono maturi, dopo averlo rimandato per un anno, confermando Ibrahimovic e pescando in Inghilterra il parametro zero Origi,che possa inizialmente crescere alle spalle di Giroud per poi ereditarne la maglia da titolare. 'Comprare' è legato a 'vendere', Massara e Maldini sono consapevoli che è necessario fare cassa per aumentare il budget, per questo non vanno escluse partenze, anche dolorose.. Ecco tutte le situazioni dell'attacco rossonero:La punta che festeggerà 37 anni il prossimo 30 settembre sarà ai nastri di partenza della prossima stagione rossonera. La conferma è arrivata settimana scorsa, con l(con opzione verbale fino al 2025) a 3,5 milioni di euro netti all'anno. In rossonero Giroud ha segnato 27 gol in 76 partite, in questa stagione ha timbrato il cartellino 13 volte in 38 partite tra campionato e coppe.E' il tema più caldo per Maldini e Massara, che continuano a lavorare per far tornare i conti. Nonostante la fiducia espressa pubblicamente in questi giorni Il Milan ha offerto un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti, la multa da 16,5 milioni di euro (20 con gli interessi) che deve pagare allo Sporting Lisbona e la clausola che i suoi agenti vogliono abbassare (attualmente è di 150 milioni) sono due ostacoli difficili da superare. Non è da escludere che la decisione slitti a giugno:, il Milan vuole evitare un Donnarumma bis o un Calhanoglu bis.Insieme a De Ketelaere è la grande delusione dell'ultimo mercato. Il belga sta vivendo una stagione disastrosa,contro Sassuolo e Monza, per un totale di 985' giocati. Il Milan per convincerlo a lasciare il Liverpool gli ha fatto firmare un contratto di quattro anni da quattro milioni di euro all'anno, al lordo grazie al Decreto Crescita sono 5,24 milioni di euro. L'addio in estate non è da escludere, soprattutto se dovesse arrivare una nuova chiamata dalla Premier League: sbarcato a parametro zero, per il Milan sarebbe una plusvalenza di almeno 10 milioni di euro.I soli 3 gol e 2 assist in 26 presenze non bastano per meritarsi una riconferma. Già nel corso di gennaio, Maldini e Massara avevano incontrato l’entourage di Rebic per discutere di una strategia d’uscita, in vista del prossimo mercato estivo. Costo del cartellino: 15 milioni. Il risparmio per le finanze rossonere sarebbe ampio, considerando i 3,5 milioni annui netti d’ingaggio percepiti dal croato sino a giugno 2025.41 anni, quattro presenze, un solo gol, segnato su rigore a Udine. Zlatan in questa stagione è stato una comparsa a causa dei tanti infortuni, l'ultimo nel riscaldamento della sfida contro il Lecce (problema al polpaccio)., non è da escludere che lo svedese decida di appendere gli scarpini.