Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, prossimo avversario del Milan in Europa League, parla a Tuttosport dei rossoneri: "Il Milan è un avversario forte. La Serie A racconta che sono attaccati alla testa della classifica. Di sicuro conosciamo tutti la loro storia e quello che ha rappresentato e rappresenta nelle competizioni europee. Negli ultimi anni hanno attraversato un periodo di difficoltà ma l'impressione è che in questa stagione abbiano trovato il loro equilibrio".



SU PIOLI - "Il suo lavoro è stato riconoscibile. Nessuna discussione su questo: è un grande allenatore. Sarà bellissimo affrontare la sua squadra, non ho dubbi. Ho solo un desiderio: se potessi cambiare qualcosa e se fosse possibile, mi piacerebbe che i tifosi potessero entrare nel nostro stadio. E' un peccato che il Marakana non sia pieno per questa occasione".