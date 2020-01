E' arrivata la vigilia del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L'affetto, gli abbracci, le foto e gli autografi; l'entusiasmo, la smania di scendere in campo, la conferenza, i primi allenamenti e il gol in amichevole; IZ Back per davvero. Eppure, tutto questo, non cancella Bergamo, non cancella il 5-0 dell'Atalanta, non cancella l'umiliazione per una delle sconfitte più pesanti della storia rossonera. E non cancella neanche il nervosismo.



PIOLI NERVOSO - Stefano Pioli oggi si è presentato in conferenza stampa e tra una domanda tra Ibra e l'altra, ha palesato un certo nervosismo quando si sono andati a toccare determinati temi. Uno su tutti: il post Bergamo, con le feste di Calabria e Rafael Leao e il like galeotto di Kessie. Tante piccole crepe che messe una vicina all'altra possono scalfire un gruppo, e una realtà, che, prima della debacle con Gomez e soci, si stava ricompattando.



EFFETTO IBRA ANCHE IN CAMPO? - L'effetto Ibrahimovic domani si vedrà sicuramente sugli spalti di San Siro, con l'ex Galaxy che ha chiamato a gran voce tutti: "Se non siete 70mila non gioco". Per il campo, però, bisogna aspettare il fischio d'inizio della sfida contro la Samp. Sfida che racconterà se Bergamo è stata d'insegnamento o no. Sfida che svelerà se il Milan è pronto a ripartire o no.