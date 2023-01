Nuovo anno, vecchi problemi.. Gli stop, annunciati quest’oggi die Ballo-Tourè, hanno riaperto un file in casa rossonera mai veramente chiuso: quello dell’infortuni. Tanti, troppi,. E così, il prossimo 4 gennaio, iaffronteranno la trasferta di Salerno con ben otto assenti. Oltre ai due già citati, ci sono pure, Florenzi, Messias,e Ibrahimovic. La parola chiave quindi, resta una: emergenza.- Non una novità per il, già in questa stagione: una crisi simile i rossoneri l’hanno vissuta a cavallo delle due gare ravvicinate con il Chelsea in Champions League: anche qui 7-8 assenze in ruoli chiave. Maignan out,fuori,fuori e l’intera fascia destra dell’attacco ‘vuota’. Senza dimenticare il colosso, lungodegente. A trainare la baracca quindi i soliti noti, con conseguente stanchezza. Stanchezza che ha influito, e non poco, nei percorsi europei del Milan anchedisputata e nella Champions 21/22 (e ovviamente, nello stesso periodo), pure in campionato.. Impossibile dimenticarecon lo United del marzo 2021: Pioli deve fare a meno di Romagnoli, Bennacer, Calhanoglu, Maldini, Rebic, Ibrahimovic e Mandzukic. Pochi mesi dopo, in Champions, la doppia sfida colè fortemente condizionata dagli infortuni: a San Siro mancano ben sei uomini (compreso Maignan). E nell’ultima, decisiva per le dinamiche del girone col, non cambia lo spartito: out in 8, tra i quali big come Giroud, Rebic, Calabria,e Kjaer.- Davanti ad un quadro del genere, affermare che serva una riflessione a Milanello. Dal 1° luglio 2022 inoltre, i giocatori del Milan hanno saltato la bellezza di 700 giorni di gare ufficiali., tanto che una rimonta in Serie A sul Napoli (8 le lunghezze che separano i rossoneri dai campani), appare. Mantenere un rendimento alto, con così tanti giocatori importanti ai box, è complicato. Specialmente se tra titolari e cosiddetti panchinari. Basti pensare alla porta e confrontare Maignan a Tatarusanu o Mirante: c’è poco da spiegare.