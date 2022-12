Il brutto ko contro il Psv lascia strascichi in casa Milan. Contrariamente ai programmi stabiliti prima delle festività natalizie, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha annullato il giorno di riposo per la squadra, dopo la pessima prestazione offerta nell’amichevole contro gli olandesi (persa 3-0).



OBIETTIVI - Il Milan chiuderà così il 2022 allenandosi per preparare al meglio la ripresa del campionato e la delicata sfida contro la Salernitana, del prossimo 4 gennaio. Una partita fondamentale per lanciare la seconda parte di stagione e, soprattutto, per non perdere di vista il Napoli capolista.