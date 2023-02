Un mese fa, su queste pagine, parlavamo di “riferendoci al fatto chee che dunque fossero tornati interpreti “normali”, non certo dei campioni, di un calcio troppo spericolato per le loro qualità. La mentalità di lavorare e vincere, di stare compatti e soffrire, gliel’aveva inculcata Ibra, pian piano, da quando era arrivato, aiutando non poco Pioli e Maldini. Quella stessa, quella che pareva non potesse arrivare. Dopo aver preso 12 gol in 3 partite,e ne ha preso solo uno in 5, vincendone 4. Saremmo ingenerosi nei confronti dell’allenatore e dei giocatori se dicessimo che anche questa volta il merito è dello svedese. A nostro giudizio,voluta da Pioli. Nelle ultime 5 partite, il Milan non ha cambiato solo modulo passando alla difesa a 3, ma ha proprioportata avanti negli ultimi 3 anni. Ha abbassato il baricentro, ha tenuto molti più giocatori sotto la linea della palla, ha accresciuto la densità in mezzo lasciando più campo a Theo Hernandez sulla sinistra e attaccando con meno uomini di prima.e esaltando le doti della new entry Thiaw e rendere praticamente inavvicinabile agli avversari la propria porta, che sia difesa da Tatarusanu o da Maignan. Gli uomini di Pioli non hanno concesso nemmeno un tiro in porta in 100 minuti all’Atalanta di Gasperini e questo non è un dato da poco.. Non possiamo infatti far a meno di notare che il percorso verso il ritrovamento della compattezza di squadra e della solidità difensiva sia cominciato. Fino all’altra sera, è vero, non ha mai giocato, ma negli ultimi 20 giorni è tornato a far parte del “gruppo squadra”. E’ tornato ad allenarsi con i compagni o almeno parazialmente.. E siamo sicuri che le partitelle di fine allenamento senza Ibra sono una cosa, con Ibra sono un’altra cosa.La dimostrazione ineluttabile l’abbiamo avuta quando Pioli lo ha fatto esordire in campionato, anche se solo per 20 minuti. Fino a quel momentoaveva fatto tanto, ma aveva anche sbagliato tanto, soprattutto aveva palesato grande imprecisione. Eppure,, nonostante stesse correndo a tutto campo da 75 minuti,In 20 minuti non sbaglia più un pallone, non stecca più un movimento, corre il triplo. Fino a deliziare la platea di S. Siro con lo splendido assist per il 2 a 0 di Messias. Non può essere un caso.. E non riusciamo a pensare che le due cose non siano collegate. Cosiccome, udite udite, per la prima volta, ancheè sceso in campo con un piglio e una determinazione diversi rispetto agli ultimi mesi. Qui, naturalmente, siamo ancora molto lontani dall’agognata svolta. Ma gli occhi del belga, i contrasti e il fatto chesono un piccolo segnale importante. E anche qui, che Pioli lo abbia mandato in campo, assieme a Ibra, non può essere casuale.