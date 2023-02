Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato nel negozio di scarpe Kick Game, aperto da poco a Milano. Nella chiacchierata sul canale YouTube dello store si parla principalmente di moda, ma il portoghese ha concesso anche alcune battute sul momento suo e dei rossoneri: "Abbiamo giocato contro il Tottenham e abbiamo vinto la gara di andata".



SERIE A TROPPO FACILE? - "La Serie A troppo semplice per me che sono veloce? Così sembra (ride, ndr). Sono in Serie A, prima ero in Francia, e il primo anno è stato difficile. Ma poi con alcune skills e la velocità, il secondo anno è stato molto meglio e poi sono cresciuto sempre di più".



NESSUNA PAURA DI ESPRIMERSI - "Devo far vedere al mondo cosa so fare in campo e fuori".



LONDRA - "Non mi piace il tempo (ride, ndr). Era la mia prima volta a Londra, ho fatto shopping...".



MILANO - "Le cose che preferisco della città? Il Duomo, shopping, i club, il cibo. Migliore che a Londra? Non so non ho provato (ride, ndr)".