La domanda oggi è una sola: il Fondo Elliott terrà il Milan per valorizzare il brand e rivenderlo quindi a una cifra più alta o è già pronto un compratore? Fidando sulle passioni che il calcio possa sempre riservare, avevo già espresso il mio punto di vista sulla questione, ritenendo che Gordon Singer, grande amante del Soccer, avrebbe potuto e voluto provare quelle emozioni che solo una palla in rete può regalare. Ora non ne sono più molto sicuro. Il fondo americano non dovrebbe avere interesse a valorizzare il club. Secondo la legge, infatti la differenza tra i 335 milioni esborsati dai Singer più gli interessi, un totale di circa 380 milioni e l’eventuale somma ricavata dalla cessione del club, diciamo 450 /500 milioni, andrebbe in ogni caso a Mr Li. Quindi facile supporre che Elliott possa aver già avuto contatti con un compratore interessato al Milan o cominci una trattativa, utile anche in vista del ricorso al Tas. Gli avvocati, ai quali la società milanista ha affidato la stesura della memoria difensiva, potrebbero puntare sulla condizionale.



Che cosa vuol dire? Vista la situazione societaria in continua e probabilmente positiva evoluzione, potrebbero sperare che il Tribunale di Losanna rimandi la questione alla Uefa, forse pronta a congelare la sentenza, in attesa che il Milan possa richiedere, la prossima stagione, un altro voluntary agreement. Con un proprietario solido e che garantisca la tanto richiesta continuità aziendale, la domanda potrebbe essere accettata. Importante intanto che si sia chiusa la parentesi legata al proprietario cinese, anche se il desiderio dei tifosi rossoneri che la situazione possa finalmente normalizzarsi. Si è respirata la solita aria di festa nel raduno di Milanello. Il più applaudito è stato, come sempre, Rino Gattuso, simbolo di un Milan orgoglioso, feroce, vincente. A dimostrazione di un gruppo serio, concentrato e altamente professionale, è trapelata l’indiscrezione che i test fisici del mattino abbiano rivelato una già eccellente condizione fisica dei Ragazzi, pronti agli impegni anche più duri in Italia e in Europa. Sì,anche in Europa..io ci credo un po’ di più!!