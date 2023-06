L’esperto di calcio tedesco Massimo Morales, ex vice di Trapattoni al Bayern, ha parlato a Tuttosport. Ecco le sue parole:“Kamada è un trequartista, o, come si dice oggi, ricopre il ruolo di sottopunta. Ha una buona struttura fisica, non un passo veloce, è dotato di una tecnica rispettabile. È un buon acquisto, arriva a parametro zero. Non è una stella, ma un innesto che potrà tornare utile al Milan. Servirà anche per attirare l’attenzione dei mercati asiatici, ad oggi però il giapponese non è un calciatore di primissima fascia. Potrebbe forse fare il Krunic della situazione e agire da mezzala, però vediamo. Diciamo che sulla carta io gli preferirei De Ketelaere".