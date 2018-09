Hernan Crespo, uno che col Milan ha sfiorato vittoria di campionato e Champions, ma che ha dovuto fare i conti con la rovesciata di Del Piero a San Siro e con la folle notte di Istanbul, il giorno del sorteggio di Europa League, per la sua ex squadra ha pescato il Dudelange. Che vuol dire classica trasferta da Europa League, che vuol dire Lussemburgo, che, per il Milan, vuol dire anche Rossoneri Lux.



YONGHONG LI - Rossoneri Sport Investment Luxembourg, la controllante del Milan, fondata da Yonghong Li e presente anche ora con Elliott, ha sede nel Granducato. Nata a dicembre 2016, è diventata primaria a marzo dello scorso anno, quando la Sino Europe Sports le lasciò il posto per portare a termine l'acquisizione del Milan.



MOMENTI DECISIVI - Come racconta la Gazzetta dello Sport, dal 12 luglio, pochi giorni prima dell'ingresso di Elliott in società, la Rossoneri Lux ha cambiato indirizzo: da Rue Edward Steichen a Ruge Eugene Ruppert, nel quartiere La cloche d'or, dove hanno sede Deloitte e Pwc. Ma di cosa si occupa Rossoneri Lux? E' una semplice struttura burocratica; la società è insediata e domiciliata presso un grosso studio di assistenza legale, commerciale e societaria che si chiama Intertrust. Non ci sono insegne, non ci sono targhe in reception, niente di niente. Solo nei momenti cruciali entra in scena il peso del suo nome: il giorno del closing tra Fininvest e Yonghong Li, il giorno in cui gli avvocati di Elliott si diressero in Lussemburgo a ridosso del secondo passaggio di consegne e quando proprio Rossoneri Lux chiese la testa di Li e Fassone. Era il 21 luglio, due mesi fa. Sembra passata un'eternità...