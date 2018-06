Luca Antonini, ex terzino del Milan, parla a Milannews.it della società rossonera: "Rinnovo Romagnoli? Questo dimostra la forza che il Milan ancora possiede. Se uno come Romagnoli, pilastro della nuova Nazionale, rinnova, significa che ha ricevuto le giuste promesse economiche e anche tecniche, sulla futura forza della squadra. Dunque un ragazzo accontentato in tutto. A dimostrazione di come la società voglia ripartire da quel nucleo di giovani che potenzialmente potrà dare molto a questo club".



SULLA SITUAZIONE SOCIETARIA - "Quello che dicono giornali, tv, siti e radio non è vero. Perché se i giocatori rinnovano, sono contenti - e lo so perché parlo con alcuni di loro -, gli stipendi puntualmente pagati e tutte le varie scadenze economiche vengono rispettate, non vedo per quale motivo ci debbano essere questi presunti problemi e continue voci. Credo invece che la società abbia idee ben precise su cosa fare e sulla continuità da fornire al progetto tecnico, sui rinforzi da dare a Rino e sulla progettualità delle prossime annate. A livello di organizzazione, il Milan è sempre una certezza".