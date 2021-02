Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport, elogiando il club rossonero: "Il Milan fa vedere ottime cose e le fa vedere anche in assenza di giocatori importanti. Stanno veramente convincendo, stanno mostrando una fiducia nei propri mezzi incredibile. Pensare a un anno fa, quando Maldini venne a giustificare la prestazione di alcuni giovani a San Siro che stavano giocando male, dicendo che bisognava aspettarli perché erano ragazzi. Incredibile la loro metamorfosi. Secondo me Leao è molto forte a sinistra, ma non a destra. Anche se secondo me è una seconda punta".