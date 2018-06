Hernan, ex attaccante del, fa gli auguri acon un post su Instagram: "Da bambino ti ammiravo in televisione, nel Milan degli Olandesi. Eri irraggiungibile. La sola idea di poter, un giorno, giocare al tuo fianco era impensabile. Per questo motivo dico GRAZIE al calcio: perché mi ha permesso di realizzare i miei sogni e di giocare insieme ai miei idoli. Tanti auguri, amico mio, ti auguro tutto il meglio!".