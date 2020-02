Silvano Cotti, fisioterapista del Guangzhou Evergrande, dove lavora con Cannavaro, in carriera è stato al fianco di tanti campioni, da Ronaldo a Tomba, da Vieri agli eroi del Mondiale 2006. E oggi, a Sportweek, l’ex Inter e Milan, dove ha lavorato, ricorda un aneddoto riguardante Gattuso: “Scherzava con tutti, insistendo con Stam. Scherza e scherza, un giorno l’olandese lo prese di peso e lo mise nel cesto dei panni sporchi. Un’altra volta Pirlo si divertiva in allenamento a fargli i tunnel: Rino si arrabbiò e cominciò a inseguirlo per tutto il campo per fargliela pagare… Andrea calciava le punizioni e le centrava tutte. Seedorf voleva imitarlo e la palla finiva sui cipressi”.