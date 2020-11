Nel corso dell'intervista concessa a Libero, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha parlato dell'addio al club rossonero di Andrea Pirlo: "Prima di cederlo lo abbiamo preso dall'Inter e tenuto per 10 anni. È vero, lo abbiamo dato via troppo presto, ma i veri rimpianti sono altri. Pirlo è un predestinato. Quest'estate, dopo averlo visto visto in panchina con l'U23 gli dissi che sarebbe diventato l'allenatore della prima squadra. Tre giorni dopo arrivò l'incarico".