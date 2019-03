Daniele Massaro, ex attaccante del Milan, parla a Sky Sport nel corso della trasferta di Liverpool con le leggende rossonere: "Faccio i miei complimenti a Piatek, a chi l'ha scoperto e a Leonardo e Maldini che hanno deciso di puntare su di lui. Sta facendo la differenza ci ha portato in zona Champions League. Sa sempre essere al posto giusto al momento giusto, attacca lo spazio e i suoi marcatori in anticipo, intuendo dove la palla può andare. In queste ultime partite sono mancati i suggerimenti dei compagni, ma lui continua a dare profondità e sa proporsi nelle giuste zone di campo".