Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, parla di Sandro Tonali a Sportitalia: “Tonali è un top player, un campione vero. Un classe 2000 che può giocare in qualsiasi club europeo importante. Ruolo? Io lo vedo come un giocatore davanti alla difesa, non come mezzala: le sue caratteristiche sono quelle. Poi è talmente tanto bravo che fa bene anche la mezzala perché, ripeto, è un top player”. Sul centrocampista di Brescia e Nazionale ci sono Milan, Inter e Juventus.