Mauro Tassotti, ex difensore e allenatore del Milan, parla a RMC Sport della corsa al quarto posto: "In questo momento la Lazio è la principale avversaria. Sulla carta Roma e Lazio sono le più attrezzate. La Sampdoria dopo qualche anno è di nuovo in questa zona. Serve stare attenti, hanno qualche sicurezza in più rispetto all’anno scorso. Le squadre in lotta per il quarto posto non hanno fatto tantissimi punti, c’è stato un bel rallentamento".