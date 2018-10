William Vecchi, ex preparatore dei portieri del Milan, dice la sua su Plizzari, Reina e Donnarumma, estremi difensori dei rossoneri. Queste le sue parole a Milan Tv: "Plizzari lo conosco poco. L’ho visto giocare. È un 2000 e ha già fatto tante cose. Mi fermo qui perché non lo conosco. Reina? Si sapeva che la sua forza era quella di leader oltre che quella di portiere. Ha un’esperienza enorme. Ogni tanto sento Fiori e Ragno e mi dicono che Reina ha una forte personalità ed è un leader, aiuta tutti. Anche loro stessi chiedono dei consigli a Reina. Forse era venuto al Milan per fare il titolare, è stato un grande acquisto. Donnarumma? È un mostro. Se si pensa che a 19 anni ha fatto più di cento partite in Serie A nel Milan. È arrivato nel 2013 nel settore giovanile del Milan quando andai a Madrid. In rossonero rimasero i miei collaboratori, che sono ancora lì. Chiedevo all’epoca e mi dicevano che se avesse sbagliato, avrebbero cambiato mestiere. Per fare il portiere servono anche doti caratteriali, lui nonostante sia giovane ha dimostrato di averle".