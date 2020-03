Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, parla a MilanNews.it, dicendo la sua sulla carriera di Zlatan Ibrahimovic: “Io sono sempre quello che ha professato che il non aver dato il pallone d’oro a Ibrahimovic è una bestemmia. Ibra ha vinto 11-12 campionati di fila e nessun giocatore ha fatto la differenza che ha fatto lo svedese nella sua carriera. Ha un impatto determinante e una classe sconfinata che abbina a tempi di gioco perfetti, insomma ha tutto. Non so perchè è sempre stato considerato meno di Cristiano Ronaldo e di Messi perchè Ibrahimovic ha sempre spostato gli equilibri come loro due. Non so neanche se i due abbiano vinto i campionati che ha ottenuto lui nella sua carriera. Chi è che vinceva il campionato? La squadra che lo ingaggiava, arrivava prima”.