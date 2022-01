Quando il lavoro di scouting porta i suoi frutti. Pierre Kalulu è arrivato al Milan in sordina, quasi da perfetto sconosciuto. A parametro zero dal Lione e senza aver mai esordito in prima squadra. Con il lavoro si è guadagnato la fiducia dei compagni e dell’allenatore. Quando e dove serve risponde sempre presente. Un elemento fondamentale per il Milan.