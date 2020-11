Gennaro Gattuso ritroverà il Milan da avversario domenica sera al San Paolo dopo aver difeso i suoi colori prima in campo e poi in panchina. C'è un retroscena, raccontato dal Corriere dello Sport sull'addio di Rino a Milanello e che lo lega a Leonardo. In quell'anno, dopo il derby perso 3-2 l'allora dirigente brasiliano, insieme a Maldini, incontrò Gattuso a Milenello e non usò mezze parole: "il tuo Milan gioca male". Gattuso non reagì, si alzò e andò ad allenare portando la stagione al termine prima di andarsene lasciando anche sul tavolo tutto il suo stipendio. "Non me la sento di lucrare sul Milan" disse, domenica può prendersi una nuova rivincita