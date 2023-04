ad Auser Insieme Carnago APS, grazie alla collaborazione tra PMG Italia Società Benefit e il Comune di Carnago.- Il progetto di Mobilità Garantita di PMG Italia nasce con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione, contribuendo alla generazione di un impatto positivo socio ambientale sulla comunità.E’ questa la finalità che PMG Italia Società Benefit si prefigge di raggiungere attraverso i propri progetti, che promuovono forme di autonomia e integrazione sociale delle persone con fragilità. Grazie alla Collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, PMG Italia Società Benefit e gli imprenditori del territorio, ad Auser insieme di Carnago APS èIl veicolo verrà utilizzato dai volontari di Auser per effettuare servizi di accompagnamento spot e continuativi a visite mediche, terapie, centri diurni, attività di tempo libero, lavorative e di socializzazione. La consegna del veicolo ha avuto luogo sabato 15 aprile alla presenza della Sindaca di Carnago Barbara Carabelli, del Vice Sindaco Carlo Carabelli, della Presidente di Auser Carnago Marilena Mazzocco, e degli Sponsor che hanno contribuito a realizzare il progetto, tra cui AC Milan.- “Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione. Dalla nostra trasformazione in Società Benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento con una particolare attenzione all’ambiente e il coinvolgimento in percorsi di sensibilizzazione le nuove generazioni, cittadini del futuro, e forieri di grande energia positiva” ha dichiarato, Amministratore Delegato di PMG Italia.“Il territorio e il tessuto imprenditoriale locale si sono dimostrati sensibili alle necessità delle persone più fragili, permettendoci così di mettere i nostri progetti a servizio delle persone più fragili e creando una rete tra pubblico e privato, imprenditori, terzo settore e cittadini. Questo grande lavoro di squadra - e oggi è proprio il caso di dirlo! - deve essere motivo di orgoglio per tutti!”. Parole di, Vice Presidente PMG Italia SpA Società Benefit.