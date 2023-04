Le parole di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Bologna. "Paghiamo l'approccio con la partita, abbiamo sbagliato all'inizio. Peccato, abbiamo buttato punti e non e' la prima volta. Fa male. Stiamo preparando le partite al meglio possibile, dobbiamo essere noi a partire forte e fare gol. Ci alleniamo tutti bene, tutti forti, volevamo dare un'impronta oggi ed e' un peccato. Dovevamo essere più precisi ed incisivi".



Il doppio confronto con il Napoli incide?

"Non credo, eravamo concentrati su questa partita. Abbiamo dato tanto oggi, non resta che guardare dove abbiamo sbagliato".