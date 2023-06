Illavora per un nuovoe ha preso quota l'ipotesi. I rossoneri hanno firmato un'intesa cone ora si lavora agli step successivi. Il prossimo passaggio, evidenzia Tuttosport, è la firma di un accordo dettagliato con lo studio, proprietario dell'area San Francesco dove il Diavolo intende realizzare l'impianto dopo le difficoltà a Sesto San Giovanni e La Maura.- L'ipotesi di uno stadio del Milan fuori dall'area urbana di Milano. Lo ha ribadito senza troppi giri di parole il sindaco("Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano"), mentre il capogruppo del PD nel consiglio comunale,, sottolinea come la volontà del consiglio stesso non sia cambiata, "Che le due squadre costruiscano insieme nello stadio di San Siro", come riporta Repubblica. Sull'area del Meazza, però, pende la spada di Damocle delsul secondo anello dello stadio, che nel 2025 compirà 70 anni. Spetterà alla sovrintendentesciogliere i dubbi: se la Sovrintendenza si pronuncerà a favore del vincolo, la prospettiva di un nuovo stadio nell'area San Siro, accanto al vecchio Meazza, si allontanerebbe. Secondo Repubblica, molto dipenderà anche dal tipo di vincolo che verrà eventualmente posto e se sarà blindata solo una parte dello stadio, mentre la rimanente potrà essere demolita.- Nel frattempo,e sta esplorando altre possibilità all'interno della città. Un'area l'ha svelata lunedì Sala: si tratta del terreno in, di proprietà della, dove attualmente si trova il tendone del. Sono già stati fatti dei sopralluoghi e la realizzazione di un impianto sembrerebbe, almeno preliminarmente, fattibile dal punto di vista delle dimensioni. Tuttavia non sono ancora state fatte verifiche tecniche e i due club non avrebbero messo gli occhi sul terreno ipotizzato dal sindaco.