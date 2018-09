. C'era un periodo che andava di moda ilin quel diE ora, conalla guida,pronto a tornare alla base eoperativo in patria, i rossoneri hanno deciso di tornare a ballare la samba. Tanti i nomi sulla lista degli osservati speciali, da Rodrigo Caio a Pedro; uno in particolare, però, è evidenziato in rosso:- Convocato dal ctper le due amichevoli della Seleçao, nella notte italiana ha fatto il suo debutto: nel 2-0 delsugli, il numero 11 del, al 71esimo minuto, con la 17 sulle spalle, ha preso il posto di Philippe. 20 minuti per respirare l'aria dei grandi, 20 minuti per un traguardo personale storico, 20 minuti per presentarsi ufficialmente al mondo.- Ora, mercoledì 12, l'occasione per mettersi ancora in mostra, nella seconda amichevole brasiliana, questa volta contro. Inserito alla voce "centrocampisti" dal ct,, 21enne trequartista del club rubinegro, piace molto al, conche, dal, continua a inviare relazioni su(48 milioni di euro). Da via Aldo Rossi gli occhi sono sempre puntati su di lui, ma non sarà facile, viste la concorrenza die di altri top club europei (Juve compresa) che continuano a monitorare la situazione. Nessun contatto avviato, solo osservare, il più classico dei "guardare ma non toccare". Almeno per il momento...