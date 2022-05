ha subito un brusco rallentamento e, scaduta ormai l'esclusiva firmata con, il fondosta prendendo tempo per valutare il perimetro delle due offerte sul tavolo, come dichiarato anche dal presidente. Accanto al fondo del Bahrein, infatti si è affiancatopronto ad aumentare la posta sul tavolo e sorpassare la proposta presentata ai manager di Elliott da Al Ardhi e da Investcorp. Un'offerta che, riporta il Sole24Ore èMa cosa vogliono dire questi termini finanziari? Il primo termine,si riferisce aiche, solitamente, vengono sottoscritti con le banche per. Il secondo e terzo termine si riferiscono invece alla tipologia delle azioni (equity) in cui suddividere il pacchetto.che portano ad avere diritto di voto in sede di assemblea, e hanno un rendimento più alto nel lungo periodo.prima dei possessori delle azioni Common. In sostanza Investcorp favorendo le azioni Preferred a quelle Common si assicura comunque un ritorno dall'investimento sotto forma di interessi.Vi abbiamo raccontato ieri che gli esponenti di Investcorp pensavano di aver già chiuso l'affare con questa formula e di aver chiuso il cerchio di una trattativa che si sta svolgendo soprattutto negli uffici americani.. In una trattativa del genere, infatti, è praticamente impensabile che una parte dell'affare non sia a debito e il come debbano essere strutturate le azioni societarie non incide sull'incasso finale.