Paolo Scaroni, presidente del Milan, esulta per la qualificazione in Champions League dei rossoneri. Queste le sue parole riportate dai social del club meneghino: "Con grande felicità concludiamo una stagione emozionante con l'ingresso delle nostre Squadre in Champions League. Un grande risultato, frutto del lavoro congiunto di tutto il club, insieme ai giocatori e alle giocatrici che onorano il nostro blasone. Sempre Milan".