Il Milan non ha mai abbandonato la pista Ziyech, ma fin dall'ultimo incontro di ottobre con i suoi rappresentanti l'affare, almeno per gennaio è sembrato complicatissimo. Il fantasista marocchino chiede infatti un ingaggio da non meno di 7-8 milioni con il Milan che non è neanche andato vicino a proporre i 6 milioni che attualmente percepisce al Chelsea.