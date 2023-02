Pioli ha provato a dare una scossa, ma alla fine il tecnico del Milan ha pagato lo scotto per aver snaturato i suoi. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



Lautaro, tornato euforico, ne ha segnati 6, compreso quello decisivo di ieri. Quanti gol così ha subito di recente il Milan, con un difensore (ieri Kjaer) che si perde quello che segna, per carenza di attenzione o ferocia? Sempre gli stessi errori e Milan sempre più giù. Pioli ha provato a trasmettere una scossa brutale: fuori il totem Rafa Leao e un modulo diverso (3-5-2). Ha sbagliato? Cambiare non significa migliorare, ma per migliorare è necessario cambiare. Dopo tante figuracce, Pioli “doveva” provare qualcosa di forte. Glielo riconosciamo. Infoltire la mediana serviva a proteggere una difesa allo sbando. La panca poteva essere un’idea per riaccendere l’orgoglio di uno spento Leao. Una logica c’era. Però è anche vero che questo Milan è stato costruito per creare e aggredire. Snaturarlo e dirgli di colpo: «Stai dietro e pensa solo a difenderti perché loro sono più forti» equivale ad abbattere ulteriormente l’autostima. Questo era il rischio. E’ avvenuto”.