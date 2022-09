Da tempo in casasi valuta l’ipotesi di affondare il colpo per unche si prenda il reparto sulle spalle e lo completi. Con il 40enneche si sta avvicinando al rientro e unpoche volte disponibile in questo inizio di stagione,. Anche il francese però non è più nel fiore degli anni, motivo per cui Maldini e Massara punteranno forte su. In realtà i due un attaccante lo hanno già comprato: era lo scorso gennaio quando- Il classe 2004 è stato impegnato cone ha segnato in amichevole contro i pari età della, arrivando aTra acciacchi e scarsa condizione fisica però del talento serbo al Milan si è visto poco. Dopo un precampionato promettente con annessa una doppietta alla, l’attaccante si è aggregato alla Primavera di Abate con cui ha disputato una manciata di gare e doveL’ha fatto al, inUn gol che fa ben sperare tutto l’ambiente Milan. L'ex terzino ha dichiarato di doverlo gestire anche in base alle indicazioni che arriveranno dalla prima squadra.- Il ragazzo infatti è stato spesso aggregato ai grandi e si è trovato anche a dover essere di fatti la, complici le assenze di Rebic e Origi. Non deve sorprendere per esempio la sua presenza in panchina nell’ultima sfida con ilo il suo ingresso nella passata stagione in semifinale nel derby di Coppa Italia contro l'Inter.e deve ancora dimostrare tanto, anche se da lui- Strappato alla concorrenza internazionale per, il diciottenne di 192 cm in estate ha. Voleva restare al Milan e ha detto no ae alle richieste di squadre olandesi e francesi. L'intento è restare fino a fine stagione per trovare continuità e far sì che la prodezza contro la Dinamo Zagabria non resti un unicum.