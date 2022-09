Ignazio Abate, tecnico della Primavera del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milannews.it dopo la vittoria in Youth League: "La partita con la Dinamo Zagabria? L'abbiamo interpretata bene, i ragazzi ci hanno messo la giusta cattiveria per portare a casa la vittoria. Siamo partiti bene, poi dopo il vantaggio abbiamo smesso un po' di giocare. Questo non va bene, sono partite contro avversari di qualità e quindi non bisogna fermarsi. Nella ripresa siamo ripartiti bene. Siamo sulla strada giusta. Siamo giovani e dobbiamo crescere, ma certe vittorie ti danno una consapevolezza importante. Lazetic? Quando ha ragazzi forti e di qualità è sempre un piacere. Vedremo come gestire Lazetic, in base a quali saranno le indicazioni che arriveranno dalla prima squadra".