Divock Origi parte dal 1' contro la Cremonese e prima del calcio d'inizio parla a Milan TV: "Sarà una partita importante per noi e per loro. Dobbiamo fare bene, abbiamo il supporto dei nostri tifosi e l'abbiamo preparata bene".



LE EMOZIONI DI GIOCARE A SAN SIRO - "Giocare a San Siro è incredibile, avere i tifosi accanto ci aiuta. Ed è bello lottare per obiettivi così importanti".



CONDIZIONE - "Mi sento bene, fisicamente. Sono contento di giocare, è importante esprimermi sul campo".