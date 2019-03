Il Milan ha fretta di archiviare la sconfitta nel derby contro l'Inter, come dimostrano anche le parole utilizzate dall'attaccante polacco Krzysztof Piatek sui propri profili social per motivare l'ambiente rossonero: "Il nostro obiettivo è andare in Champions League e non sarà di certo la sconfitta nel derby a impedirci di raggiungerlo! Tutti insieme: Forza Milan!".