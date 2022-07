Conto alla rovescia per De Ketelaere al Milan. Maldini offre 30 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus contro i 35 milioni richiesti dal Bruges: oggi contatto decisivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri si giocano due carte per convincere il club belga: far leva sulla volontà del calciatore e garantire una percentuale (bassa) sulla sua futura rivendita



La prima alternativa è Ziyech, che occuperebbe una casella sulla destra: il prestito con riscatto dal Chelsea è tutto tranne che impossibile, l'ingaggio proibitivo ma non inaffrontabile.