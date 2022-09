Detta così sembra che ci sia un ineluttabile rapporto causale, invece la realtà è che la squadra di Pioli contro il Napoli ha giocato una buona partita nonostante la squalifica del portoghese. In fase offensiva Giroud e compagni hanno creato numerose occasioni da gol, ma troppi sono stati gli errori in zona gol. Non esiste controprova che con Leao l’attacco del Milan sarebbe stato più risoluto e incisivo, ma di certo l’ex LilleDi sicuro la vera forza della squadra di Pioli è il collettivo e la partecipazione d’insieme di tutti i componenti, ma altrettanto certamente ci sono due/tre elementi che con le loro peculiarità risultano decisivi per vincere le partite. Tra questi Leao lo è più di tutti. O almenoPer il momento si è stoppata su quella traversa colpita dopo la spettacolare rovesciata a San Siro contro l'Atletico Madrid. Per diventare una vera e propria star internazionale Leao, ancora giovanissimo,Champions League e Campionato del Mondo sonoAttualmente Leao percepisce un ingaggio di 1,5 milioni a stagione e il suo contratto scade il 30 giugno 2024. Ciò significa che durante la prossima sessione di mercato Leao sará a quasi un anno dalla possibilità di andarsene a parametro zero. I tempi cominciano ad accorciarsi pericolosamente, soprattutto per una società che negli ultimi anni ha perso tre titolarissimi senza nessun indennizzo economico.Teniamo conto infatti che attualmente il portoghese gestito dalla Gestifuteun rinnovo con il Milan, anche se stiamo parlando di un ingaggio più che quadruplicato.Dal City dove c’è Guardiola che lo ha elogiato pubblicamente al Chelsea che lo ha cercato quest’estate, per finire con il PSG dove ci sono Campos e Galtier che lo hanno lanciato a Lille. Tre destinazioni non casuali, che, purtroppo costituiscono un palcoscenico molto diverso da quello del campionato italiano. Per questo motivoIn fondo non dipende da lui, ma da chi deve far quadrare i conti. È chiaro cheUna cifra che sfiora i 20 milioni, quelli che Leao vorrebbe come una sorta di “bonus” alla firma.Insomma, l’ennesima condizione problematica di un rinnovo contrattuale che si preannuncia complicato e che nei prossimi mesi potrebbe diventarlo ancora di più.Magari non si arriverà ai 150 milioni della clausola, ma non sarà nemmeno una cessione a parametro zero. E, dovendo accettare il fatto che probabilmente questo sarà l’ultimo anno in cui possiamo goderci il portoghese, per le casse del Milan sarebbe un tonico impressionante. Dunque,Purtroppo.