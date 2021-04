Dieci partite, inizia il rush finale. Archiviata la sosta per le nazionali, iltorna in campo con un duplice obiettivo: tenere viva sì la rincorsa all'Inter per lo scudetto, ma soprattutto garantirsi il ritorno in Champions League dopo sette anni di digiuno. Si riparte dalla, prima di cinque gare interne che i rossoneri affronteranno da qui al termine della stagione. Le ambizioni del Diavolo passano da. E a preoccupare è anche il bilancio tra gol realizzati e subiti:, incassando per tre volte altrettante reti a partita (0-3 Juve, 0-3 Atalanta, 0-3 Inter). I numeri non migliorano allargando il conto a tutte le competizioni: l'unica vittoria è arrivata ai rigori contro il Torino, mentre in Europa League i rossoneri non sono andati oltre il pareggio con la Stella Rossa e il ko per 0-1 con il Manchester United. Urge invertire la tendenza e gli avversari non occupano posizioni nobili della classifica, non si tratta di sfide da sottovalutare:sono in una situazione di relativa tranquillità, poco più sotto il, mentresono in piena lotta per non retrocedere.- Il bottino di punti casalinghi è fondamentale per la squadra di Pioli, a maggior ragione se si considera che per un calendario interno relativamente alla portata,. Il, turno successivo alla Samp, ha disperato bisogno di punti per mantenere vive le speranze di restare in A.: presentarsi alle due sfide mantenendo il margine di sicurezza garantirebbe ai rossoneri più risultati utili e toglierebbe la pressione dell'obbligo di fare bottino pieno all'Olimpico o all'Allianz Stadium. In chiusura ilalla 36esima, con i granata che potrebbero ancora essere impegnati nella lotta salvezza. E, soprattutto, il big match finale, l'ultima giornata contro l', sfida alla quale il Milan vuole arrivare con i giochi già decisi per evitare sorprese e psicodrammi. E tutto passa, inevitabilmente, dal cammino interno: San Siro è un fortino da ricostruire per puntare alla Champions, a partire dalla Samp.@Albri_Fede90Scopri di più su Pokerstarsnews.it