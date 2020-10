Joselyn Cano, americana di origini messicane con un seguito di 12,7 milioni di followers su Instagram, è una delle modelle di maggior successo sui social. Indossatrice di costumi da bagno, Joselyn è anche appassionata di calcio, con una predilezione particolare per Cristiano Ronaldo, per lo spagnolo David Villa e per il New York City, squadra per la quale Joselyn fa il tifo. Classe 1991, soprannominata la 'Kim Kardashian messicana', la Cano ha indossato per i migliori marchi di lingerie e costumi da bagno. E ora tocca a voi, alla scoperta delle foto più belle del suo profilo Instagram ufficiale!



