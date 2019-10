Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Prende il posto di Marco Giampaolo, esonerato dopo le prime 7 giornate avare di soddisfazioni. Il tecnico parmigiano, dopo aver apposto la firma sul contratto biennale, si presenta in conferenza stampa a Milanello.



SULLA CARRIERA PRIMA DI ARRIVARE AL MILAN: "Mi preparo a questa avventura con grande entusiasmo, sono stato chiamato da uno dei club più importanti al mondo. Sono sicuro di fare un ottimo lavoro con la squadra, ci sono buoni giocatori".



SULLO SCETTICISMO: "Ho grande rispetto per i tifosi, hanno diritto di critica. E' uno stimolo per fare meglio il mio lavoro. Dovrò lavorare sulla testa dei giocatori, sui principi di gioco e so che saranno 10 giorni importanti per preparare al meglio la prossima partita".



SUL LAVORO DI GIAMPAOLO: "Marco è un ottimo allenatore ma ha idee diverse dalle mie, per interpretazione e strategia della gara. Devo essere veloce a far capire queste mie idee ai giocatori. So di un gruppo professionale, con valori morali. Eredito grazie a Marco un gruppo abituato al lavoro, voglio portare avanti un gioco che possa esaltare le qualità di questi giovani giocatori, perchè hanno le qualità".



PRINCIPI: "Idee, intensità e spregiudicatezza".



SUL SUO ESSERE INTERISTA: "Non ho social, non sono sui social e ognuno è libero di esprimere la propria opinione anche se preferisco chi ti guarda negli occhi. Parliamo di niente, il passato è passato. E' come confondere un ragazzino con un uomo pelato e con voglia di fare bene. I giudizi devono essere su quello che sono riuscito a fare e non a quando ero bambino e non ero sicuro di cosa volevo fare".



SUL LAVORO PIU' RISCHIOSO DELLA CARRIERA: "Sono sempre positivo, lotteremo per i migliori risultati possibili. Di questo devo essere convinti anche i giocatori, abbiamo un passato glorioso e dobbiamo avere un presente all'altezza. Ci saranno le difficoltà ma dobbiamo diventare al più presto una squadra coesa".



SU DOVE PENSA DI INTERVENIRE: "Ho visto tutte le partite, anche se sono stato contattato solo lunedì sera. Mi interessa capire subito i giocatori, entrare nelle loro teste. Sono molto esigente perchè lavoro da mattina a sera, dobbiamo dare tutto il massimo. Non sopporto la superficialità, c'è tutto il campionato in avanti. E' un subentro particolare perchè c'è tutto il tempo per crescere e lavorare bene".



SE SI SENTE POTENZIATORE: "Io mi adatto ai miei giocatori. Devono migliorarli individualmente per farli crescere anche come collettivo. Ci sono tutte le condizioni per fare bene, compreso l'appoggio della società. I tifosi sono esigenti, è giusto che sia così, dobbiamo essere all'altezza".



SUL QUARTO POSTO: "Dobbiamo cercare lavorare per andare in Champions League".



SU COSA LE PIACE DI QUESTO MILAN: "Ci sono giocatori che possono risolvere le partite. Possiamo mettere in mostra un gioco intraprendente. C'è grande concorrenza, le altre squadre sono ben preparate, ma dobbiamo avere coraggio e insieme dobbiamo mettere qualcosa in più per far risaltare le nostre qualità".