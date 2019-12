La trasferta di Bergamo contro l'Atalanta rappresenta un crocevia fondamentale nel campionato del Milan. Una sorta di termometro delle ambizioni europee rossonere. Il tecnico Stefano Pioli presenta la sfida in conferenza stampa.



SULL'IMPORTANZA DELLA PARTITA CONTRO L'ATALANTA: "Non esistono per ora le vacanze. Tutte le partite sono importantissime, dobbiamo prepararla con la giusta attenzione. Altri pensieri non ci sono e non ci devono essere, il nostro momento è delicato, la classifica è deficitaria. Gli ultimi risultati sono positivi ma giochiamo con un avversario forte, con un grande attacco e una capacità di andare in gol con tanti giocatori".





SULLA SQUADRA: "La nostra idea di gioco ora è chiara. Non può essere quella definitiva e migliore ancora, ma per arrivare al massimo c'è tanto da fare, come dimostra l'Atalanta che lavora da anni. Ma ora abbiamo un'identità. Cerchiamo di contrapporci con qualità e con l'idea di far la partita, anche se domani sarà difficile. Abbiamo qualità e dobbiamo avere l'intensità giusta per reggere l'urto".



SULLE STATISTICHE CHE LO VEDONO SPESSO VICITORE CON GASPERINI: "Sono anni che ci incontriamo, dal 2004 quando io allenavo il Modena e lui il Crotone. E' un avversario ostico, ha migliorato la fase offensiva diventando efficace e spettacolare. Ci siamo sempre affrontanti a viso aperto, abbiamo le qualità per mettere in difficoltà l'avversario, sapendo che ci saranno situazioni in cui stringere i denti".





SUL MODELLO ATALANTA: "Noi siamo il Milan, dobbiamo puntare a tornare a vincere in Europa. Ora dobbiamo vivere la nostra realtà, che vede una classifica non da Milan".



SU LEAO: "La formazione di domani l'ho già decisa, ma la dirò ai giocatori domani. È entrato bene col Sassuolo. A inizio partita non credo che cambierò qualcosa, ma in corso si può cambiare qualcosa"



SU PIATEK: "Mi auguro che il Milan faccia bene e vinca la partita. Ogni gara fa testo a sé, non possiamo pensare a un anno fa. Lui sta bene, a livello fisico ha avuto problemi all'inizio e adesso sta benissimo. Lui e Leao hanno caratteristiche diverse, se mi serve una punta d'area scelgo Kris, se cerco una punta di movimento allora Leao. Stiamo bene di gambe e di testa tutti, ma dobbiamo insistere. Anche perchè veniamo da una partita che dovevamo vincere e non siamo riusciti a vincere. Voglio vedere determinazione".



SU POSSIBILE ULTIMA SPIAGGIA PER L'EUROPA: "Ogni sabato lo sento dire, ogni partita per noi ha un peso importante. Non può essere però la partita decisiva con ancora tantissimi punti a disposizione. I miei giocatori devono giocare domani col pensiero che quella di domani sia l'ultima partita a disposizione. Questa è la mentalità giusta".



SULL'APPORTO DEI TIFOSI: "Il nostro momento è delicato ma i tifosi non ci hanno mai fatto mancare supporto. Più siamo uniti, più i giocatori sentono fiducia, più possono dare qualcosa".



SUL FATTO DI NON AVER MAI BATTUTO UNA GRANDE: "Fino ad oggi non sono mancate le prestazioni, solo a Roma la squadra non si è espressa come doveva, con la Lazio, Juve e Napoli la squadra ha giocato alla pari contro club in alto. Non siamo ancora riusciti a battere una grande e questo ci manca. Noi dobbiamo fare qualcosa in più per ottenere risultati diversi, domani abbiamo l'occasione".



SUI FISCHI A SUSO E LE CONDIZIONI DI CASTILLEJO: "Castillejo ha possibilità dall'inizio, come tutti. Suso sta bene. Chiaro non possa far piacere essere fischiato. Caraterialmente dovrà dimostrare di poter reggere e tornare a fare la differenza come può. In allenamento l'ho visto bene sotto tutti i punti di vista, anche mentalmente".



SUL REGALO DI NATALE: "Voglio tre punti domani".



SU RICARDO RODRIGUEZ: "Sta bene, si è sempre allenato bene, è un grande professionista e un ottimo giocatore".



SULL'ASSENZA DI HERNANDEZ: "Quando penso agli equilibri della squadra penso a equilibri che possano completarsi. Non abbiamo un altro terzino che ha la forza e gli inserimenti di Theo, ma magari lo troviamo in altre zone del campo".



SULL'APPROCCIO DEI POSSIBILI PARTENTI: "Questa è una domanda che mi piace e a cui rispondo volentieri. Il mercato durerà troppo. Nessun giocatore si deve permettere di pensare al mercato. Se vedo qualcuno distratto, non sarà convocato".



SU BENNACER MEZZALA: "In questo momento la sua posizione è questa, è uno dei giocatori che possono crescere di più. In quel ruolo sono fondamentali le letture, stiamo lavorando tanto con lui, è un ragazzo che ha grande motivazione e voglia di migliorare, il suo ruolo è questo, mi aspetto una crescita importante".



SU KESSIE E LA POSSIBILITA' DI LIMITARE GOMEZ: "Franck ha caratteristiche fisiche che altri non hanno, domani se non saremo forti l'Atalanta ci butterà per terra, dovremo rispondere. Non credo però che Gomez sia nella zona di Kessie, lavorerà più in zone dove lavoreranno altri giocatori, ma l'Atalanta segna con tanti giocatori, tutta la fase difensiva dovrà essere compatta e attenta".