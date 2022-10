Tre stagioni a Londra, una Champions League vinta.L’attaccante francese è intervenuto in conferenza stampa:: "Non voglio sapere chi è più forte, voglio solo vincere con la mia squadra. Lui ha giocato con Arsenal e Chelsea come me, ma sono le uniche similitudini tra di noi. Lui è forte, lo conosco bene, ma penso che se vinciamo domani non è per un giocatore. Vinciamo con il nostro spirito di squadra e con tutta la squadra".: "Penso mi accoglieranno bene, sono stato bene qui. Ho giocato con loro tante partite, li conosco. Però hanno cambiato allenatore e non so come giocheranno. Forse avrei potuto aiutare se ci fosse stato Tuchel ancora, ma è una nuova squadra, un nuovo progetto. È questione di tempo per tornare al loro livello, non sono preoccupato. Faranno una bella stagione in campionato".: "Per forza. La Coppa del Mondo con la Francia è stata un'emozione pazzesca, come la festa Scudetto a Milano con i tifosi. Io sono competitivo come la nostra squadra. Vogliamo fare bene in questa Champions, voglio vincere sempre. Sono orgoglioso di aver vinto questi trofei e voglio di più con il Milan, vogliamo far bene".: "Sì, ho detto loro sul campo stasera che sono orgoglioso di venire a giocare col grande Milan la Champions League e di difendere i nostri colori. L'atmosfera sarà da grande partita di Champions, loro hanno giocato grandi partite, ma penso che siamo pronti. Il campo è meraviglioso e penso sarà una bella partita".: "Sono stato fortunato a tornare a Montpellier alla mia prima partita di Champions e ora sono felice di tornare qui. Abbiamo mostrato la nostra qualità in Italia lo scorso anno, ora vogliamo farlo in Champions, con fiducia nel nostro calcio".