Tutto pronto a casa Milan per la presentazione di Zlatan Ibrahimovic Lo svedese, che ha scelto la maglia numero 21, sarà accompagnato da Paolo Maldini e Zvone Boban. Fuori da Casa Milan sono presenti circa 150 tifosi in festa. Queste le sue prime parole: "Sento l'affetto dei tifosi, ho un ottimo rapporto con loro. E' importante avere i tifosi che supportano la squadra, è il 50% del lavoro. Sono pronto per giocare".



"Dopo l'ultima partita con i Galaxy, ho sentito Maldini, abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati. A 38 anni ho avuto più richieste di quando avevo 28 anni. A questa età cercavo l'adrenalina per continuare, non cercavo soldi. Ho parlato tanto anche con Boban, dopo l'Atalanta mi hanno chiamato tante volte. Non era un decisione difficile da prendere. Non volevo lasciare il Milan, sono andato via senza la mia volontà. Sono felice di essere tornato, il Milan è Casa mia. Quando mi hanno preso dal Barcellona mi hanno dato la felicità, voglio dar al Milan qualcosa indietro. Voglio bene al Milan".



"Vengo per aiutare, per migliorare. Pensiamo una partita alla volta, la squadra ha grande qualità per fare di più. E' una maratona, non una sfida di 100 metri. Ci vuole tempo. I ritorni del milanisti non sono andati bene (Shevchenko, Kakà ndr)? Perché non ho perso passione. Ho tanta fiducia, credo in quello che faccio. A livello fisico, con il passare degli anni, si cambia. Ma a livello mentale no. Darò sempre il 200%".



"Non posso dare un giudizio da fuori sul Milan, bisogna vivere le cose da vicino per esprimersi. Per me il Milan è sempre il Milan. Con i miei nuovi compagni sarò buono o cattivo? Molto più cattivo (ride ndr). A parte gli scherzi, sono me stesso. Bisogna lavorare duramente, bisogna saper soffrire. Senza sofferenza non si può vincere. Mi aspetto tanto dai miei compagni".