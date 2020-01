L'attesa è finita, il Milan è finalmente pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Tutto pronto per l'Ibra day: questa mattina, infatti, lo svedese sbarcherà intorno alle 11 allo scalo privato dell'aeroporto di Linate, per poi recarsi subito dopo alla Clinica La Madonnina di Milano per le consuete visite mediche di rito. Nel pomeriggio, dopo l'idoneità sportiva, firma sul contratto e possibile visita a Milanello. Calciomercato.com seguirà tutti gli spostamenti di Ibrahimovic!



10.00 - Tra un'ora Ibrahimovic è atteso a Linate con un volo privato partito alle 9 da Stoccolma, poi si sposterà alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito e successivamente a Casa Milan per la firma sul contratto