È stato il colpo a sorpresa del penultimo giorno di mercato. Arrivato dall'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto, Alexis Saelemaekers si presenta in conferenza stampa.



SULL'ESORDIO DI DOMENICA SCORSA: 'Si, certo. E' stato un momento importantissimo. Un sogno che diventa realtà'.



SULL'ATTENZIONE DEL BELGIO PER IL SETTORE GIOVANILE: "E' vero, anche l'Anderlcht privilegia il settore giovanile. Ho avuto una formazione eccellente, sono sempre grato al mio ex club".



SUL DERBY DI MILANO: "Si, ho voglia di giocare. Un derby è qualcosa di importante, dove escono sempre i giocatori importanti. Spero di aiutare la squadra".



SUL RUOLO: "Si, è vero sono entrato come terzino destro. E' un ruolo che mi piace, posso giocare bene dal punto di vista difensivo. Sono una persona vivace, posso giocare anche più offensivo".



SULL'INCONTRO CON LA DIRGENZA E IBRAHIMOVIC: "e' stato incredibile per me questo, li ho sempre ammirati anche quando erano più giovani. Sopratutto Zlatan, prima lo vedevo in tv e ora da vicino, è speciale per me. Voglio raddoppiare gli sforzi per stare in questo club".



SULL'ACCOGLIENZA DELLA SQUADRA: ""Per essere sincero mi hanno accolto benissimo, mi ha scioccato. Un'accoglienza fantastica".



SUL RAPPORTO CON LUKAKU: "Quando sono arrivato mi ha fatto i complimenti. Ha detto che per i consigli sulla città posso chiedere a lui. È bello incontrare qualcuno del tuo paese".



SUI MODELLI: "Mi piacciono i giocatori belgi, mi ispiro a Ronaldo che è un modello per tutti i giovani".



SUL NUMERO 56: "Ho preso questo numero perché è il primo numero che ho preso quando ho iniziato la carriera da professionista. Ho un buon rapporto con Bennacer che parla francese".



SUL FUTURO: "Non so se rimarrò al Milan a fine anno. Queste cose riguardano i club. Io penso al campo".



SU BIGLIA: "Biglia mi ricordo che ha giocato in Belgio e fa piacere ora lavorarci assieme".​



SULLE DIFFERENZE CON IL CALCIO BELGA: "Principalmente la parte tattica è differente rispetto al Belgio. Anche l'intensità delle partite e degli allenamenti. Dovrò adattarmi al più presto".





SULLA SORPRESA DI ALCUNI NEL VEDERLO AL MILAN: "Lavorerò per dissipare ogni dubbio, sono pronto per il Milan. Voglio concentrarmi solo sul mio lavoro ed entrare fra i titolari".



SUL PRIMO CONTATTO CON IL MILAN: "Una sensazione di orgoglio sicuramente, vuol dire che il mio lavoro stava dando i suoi frutti. Un motivo d'orgoglio per me".



COSA VUOLE DIRE IL MILAN PER LUI: "È un grande orgoglio essere qua. Voglio aiutare la squadra per arrivare in alto, spero di poter essere importante per questa squadra".