Milan, la cura Ibrahimovic ancora: dal suo ritorno, score incredibile per Pioli

6 minuti fa



La cura Ibrahimovic colpisce ancora. Come riportato da Milannews, il ritorno dell'ex attaccante, nel ruolo di Senior Advisor per RedBird e Gerry Cardinale, ha coinciso, come era successo anche nel 2020, con una serie di risultati molto positivi della squadra di Stefano Pioli. Da quando lo svedese è tornato ufficialmente nel mondo Milan, seppur non figurando formalmente nell'organigramma societario, la squadra di Pioli ha giocato 22 partite.



Gli score dicono 16 vittorie, 3 pareggi e "solo" 3 sconfitte: una ininfluente in Europa League contro il Rennes, una contro l'Atalanta in Coppa Italia e il passo falso di Monza. Da lì in poi Leao e compagni non hanno più steccato, arrivando nell'ultimo periodo a quota sei vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League, in vista del rush finale della stagione con l'obiettivo di alzare il trofeo internazionale, mai vinto nella storia del club.