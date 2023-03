Acque burrascose quelle in cui naviga il Milan in questo 2023. Dopo un gennaio da incubo i rossoneri sembravano essersi ripresi, conquistando anche il passaggio del turno in Champions League, dove affronteranno il Napoli nei quarti di finale. Ma le tre sconfitte nelle ultime quattro di Serie A hanno spinto la Curva Sud, rappresentata dal suo responsabile Luca Lucci, a lanciare un messaggio tramite un post sui suoi canali social: “Forse non è chiaro che la qualificazione Champions non è un opzione… Due settimane di stop per ritrovarsi definitivamente, siamo anche stufi di assistere a certe prestazioni… il Milan deve essere il Milan sempre come la curva è sempre la curva che si giochi con la prima o con l’ultima della classe! Basta distrazioni basta sprechi! Forza lotta, Avanti!”.