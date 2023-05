Il Milan è crollato sul campo dello Spezia e al termine dell'incontro Pioli e giocatori si sono recati sotto lo spicchio del settore ospiti per un confronto con i giocatori, che hanno esortato i rossoneri a dare di più e hanno ribadito il sostegno in vista del derby con l'Inter. Non solo: la Curva Sud ha chiamato a raccolta i tifosi per domani (domenica) a Milanello per sostenere la squadra verso la semifinale di ritorno di Champions League.