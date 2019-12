Ibrahimovic prima di tutto. Ma non solo, perchéquando ci sarà da ristabilire la situazione anche per quanto riguarda la difesa. Perché se Romagnoli è intoccabile e Musacchio rimarrà, l'infortunio di Duarte impone l'aprendo a formule intelligenti: il Milan non vuole procedere sulla strada dei prestiti secchi,proprio per questo e il prescelto sarebbe quelnonostante le poche apparizioni. Ma un centrale arriverà, questione numerica.- In più, la dirigenza rossonera è convinta di. Gli infortuni sono alle spalle, c'è da ritrovare brillantezza e ritmo partita dopo un lunghissimo stop per potersi riproporre nell'undici di Pioli: Caldara ha la stima della società ed è un investimento che il Milan vuole proteggere, ecco perchéa livelli importanti. Il suo talento non è in discussione, il Milan crede in lui e attende di ritrovarlo al 100% fisicamente proprio per rilanciarlo al momento giusto. Così il pacchetto dei centrali avrà Romagnoli, Caldara, Musacchio e un nuovo arrivo, con Duarte fuori ancora a lungo.